Fotballstjernen Carli Lloyd tok farvel

– Det har vært en lang karriere, og jeg vet ikke helt om det trengs å si noe særlig mer, sa en tydelig rørt Lloyd.

Hun hadde likevel litt å si om sine mange tilhengere.

– Jeg vil takke alle fans, tvilere, kritikere, alle – dere har presset meg mot høyere og høyere mål gjennom hele min karriere, og jeg er veldig takknemlig for det, sa hun.

– 30 år med å spille dette vakre spillet – det har vært en ære. Jeg er evig takknemlig for alle mulighetene jeg har fått, og jeg håper at dere forstår at jeg har gitt alt for hver enkelt av dere ute på banen, sa Lloyd.

Hun klarte derimot ikke å toppe avskjeden med å score sitt 135. landslagsmål. Hun hadde en god mulighet, men ble stoppet av Sør-Koreas målvakt Kim Jung-mi.

Lloyd ble byttet ut etter 65 minutter og nå gjenstår det bare to klubbkamper for spilleren, som har to VM- og to OL-gull. Totalt fikk hun med seg 316 landskamper for USA.

