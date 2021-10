Trenerikonet Walter Smith er død

ntbsport

Det opplyser Rangers på sitt nettsted. Smith var manager i klubben i elleve år, fordelt på to perioder, og senere styreleder og direktør.

Smith hadde slitt med sykdom i flere måneder før han nylig gikk bort. Rangers opplyser ikke når han døde.

– Det er nesten umulig å fatte hva Walter betydde for hver eneste av oss i Rangers. Han var alt en «Ranger» skulle være. Jeg snakket med Walter så sent som forrige helg. Selv når han kjempet mot sykdommen, var han i stand til å gi råd og støtte. Det er jeg personlig takknemlig for, sier Rangers-manager Steven Gerrard.

Smith vant ligaen ti ganger med Rangers, og han ledet også klubben til en rekke cuptitler og til finalen i Uefa-cupen i 2008. Han trente også Everton i fire sesonger, og han løftet Skottland 70 plasser på Fifa-rankingen som landslagssjef der fra 2004 til 2007.

