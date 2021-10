Skade holdt Ødegaard ute av Arsenal-troppen – kan være tilbake til helgen

ntbsport

Det kom som en overraskelse da laguttaket viste at Ødegaard ikke var en del av Arsenals kamptropp. Han var i det minste ventet å sitte på benken.

På pressekonferansen etter seieren opplyste Arteta at drammenseren i likhet med Kieran Tierney sto over på grunn av skadetrøbbel. Han la til at klubben håper å ha begge klare til lørdagens bortekamp mot Leicester i Premier League.

Ødegaard fikk kritikk for sin anonyme innsats i oppgjøret mot Crystal Palace for litt over en uke siden. Han ble deretter benket for første gang på sju ligakamper i møtet med Aston Villa sist fredag.

Arsenal ble med seieren over Leeds kvartfinaleklar i ligacupen.

(©NTB)