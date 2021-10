U23-kvinnene tapte mot Sverige tross PSG-spiller i form

ntbsport

Ildhusøy var Norges målscorer i 1-1-kampen mot Nederland torsdag. Da Sverige kom på besøk til Moss mandag, var PSG-spilleren igjen svært aktiv og scoret blant annet 2-2-målet.

Paulina Nystrøm berget imidlertid 3-2-seier for Sverige med et mål helt på tampen av kampen. Det norske forsvaret slapp svenskene hang ikke sammen, og det ble utnyttet av Sverige i andre omgang.

I den første så det bedre ut for Norge. Sophie Roman Haug var heldig da hun sto for 1–0 da den svenske keeperen skjøt ballen rett i henne og i mål. Celin Bizet Ildhusøy hadde muligheter til å doble ledelsen, og sendte blant annet ballen i tverrliggeren.

Etter pause sørget to mål fra innbytter Wilma Öhman for å snu kampen i Sveriges favør. Lange baller bak et passivt norsk forsvar ga henne en enkel jobb.

Celin Bizet Ildhusøy utlignet etter en norsk corner etter 71 minutter, men da Nystrøm scoret i siste minutt glapp seieren for Norge.

(©NTB)