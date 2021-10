Moi får fikset tommelskade – mister cupkamp mot Chelsea

ntbsport

Southampton bekrefter operasjonen på sine nettsider. Premier League-klubben opplyser at Elyounoussi trenger noen dagers hvile etter at tommelen er fikset.

Tirsdag har sørkystlaget en vrien bortekamp mot Chelsea i ligacupen. Den går altså uten den norske landslagsprofilen. Southampton regner med at Moi vil være klar igjen allerede mot Watford lørdag.

Sist uke fortalte Elyounoussi til TV 2 at han skadet tommelen da han scoret det første av sine to mål for Norge mot Montenegro i VM-kvalifiseringen. Han trodde et inngrep vil gjøre at han kom til å miste flere kamper. Så ille ser det ikke ut til å bli.

Norge har viktige landskamper mot Latvia og Nederland neste måned.

