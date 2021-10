Berg mister Molde-kampen – skadeomfanget bedre enn fryktet

ntbsport

Berg gikk av banen etter å ha fått seg smell i kampen mot Strømsgodset søndag. Umiddelbart ble det fryktet en alvorlig kneskade.

Mandag var midtbanegeneralen på MR-undersøkelse. Svarene derfra var ikke nedslående. På egne nettsider omtaler Glimt skaden som mindre alvorlig enn fryktet.

Videre heter det at skaden er mindre alvorlig enn skaden Ulrik Saltnes pådro seg i bortekampen mot CSKA Sofia i slutten av september.

– Vi må se an Patrick fra dag til dag. Det er for tidlig å si noe om når han er tilbake, men det er gode nyheter at det ikke er like alvorlig som mange fryktet, sier klubblege Morten Sørgård.

Søndag kveld forlot Berg kamparenaen med skinne på beinet.

– Vi setter alltid skinne på spillerne som skader kneet sitt i kamp. Det er for å sørge for at kneet holder seg stabilt og i ro, sier Sørgård.

At midtbaneprofilen mister onsdagens storkamp mot Molde er uansett et hardt slag for de regjerende seriemesterne fra Bodø. Ett poeng skiller lagene i Glimts favør når sju serieomganger gjenstår.

(©NTB)