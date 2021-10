Wolfsburg sparket van Bommel

ntbsport

– Det var flere faktorer som skilte oss enn som forente oss, sa sportsdirektør Jörg Schmadtke i en uttalelse dagen etter 0-2-tapet hjemme for Freiburg som sendte laget ned til 8.-plass på tabellen.

– Vi hadde ikke lenger tro på at vi kan komme oss ut av dagens vanskelige situasjon med denne trenerkonstellasjonen. Derfor traff vi avgjørelsen om å avslutte samarbeidet.

Van Bommel startet i jobben i juni. Nederlenderen fikk en dårlig start da et feil bytte førte til at klubben ble kastet ut av den tyske cupen. Så vant laget sine fire første seriekamper og toppet tabellen, men det ble bare ett poeng på de fem neste. I mesterligaen har Wolfsburg to poeng på tre kamper.

– Jeg er skuffet og overrasket over avgjørelsen. Jeg er sikker på at vi ville greid å vende situasjonen til suksess, sa van Bommel.

