Tromsø vant bunnkampen – sendte Mjøndalen nærmere nedrykk

Det var to revansjelystne lag som møttes på Alfheim. Tromsø kom til kampen etter en 0-3-smell for Molde sist helg, mens Mjøndalen skulle prøve å komme over 0-7-nedsablingen mot Haugesund.

Men gnist var det bare å spore hos vertene, og søndagens vinnermål kom allerede etter elleve minutters spill. Da slo Tomas Totland presist inn i boksen og fant Kitolano. Med pannebrasken styrte 24-åringen ballen forbi Idar Lysgård i MIF-buret.

– Det var fint spill. Det var deilig å komme seg på scoringslisten igjen, sa Kitolano til Discovery+ i pausen.

Enveiskjøring

Tromsø dominerte oppgjøret totalt. Først i det 79. minutt noterte Mjøndalen sitt første ordentlige forsøk på en avslutning. Kent Håvard Eriksen stanget et innlegg fra Nikolas Walstad godt over mål. Det sier alt om bortelagets opptreden.

Rett før pause burde TIL gått opp i 2-0. Etter vakkert spill var Totland plutselig alene med Lysgård, men Mjøndalens sisteskanse reddet mesterlig avslutningen og den påfølgende returen.

Tungt

Tromsø står med 25 poeng etter 23 kamper. Det holder til en 13.-plass og trygg grunn i Eliteserien. Laget har vunnet tre av sine fire siste oppgjør.

Det ser betraktelig tyngre ut for Mjøndalen. Vegard Hansens menn ligger klart sist på tabellen og har gått 13 strake kamper uten å vinne.

– Det er ikke lett å finne hva vi kan være fornøyde med i dag. Vi tapte for et bedre lag og skapte veldig lite. Det er syltynt det vi gjør offensivt, erkjente Hansen overfor Discovery+.

