Sørloths første La Liga-mål holdt bare til ett poeng

To mål av Luis Suárez, det siste på en omstridt VAR-straffe, ga hjemmelaget ett poeng, etter at Sørloth og Alexander Isak hadde scoret for gjestene.

Real Sociedad troner på tabelltopp ett poeng foran Real Madrid og Sevilla, tre foran Atlético, riktig nok med en kamp mer spilt.

Sørloths mål kom tidlig. Ander Guevara vant ballen fra João Felix på midtstreken i det 7. minutt, og så gikk ballen raskt fra mann til mann i Real Sociedad-laget. Isak ble spilt fram på høyresiden, og svensken slo flatt inn i midten der Sørloth kom på løp. Han nådde ballen før keeper Jan Oblak og sendte den kontrollert forbi målvakten fra 16 meter.

Sørloth så at Oblak nølte litt, og han ventet smart og kaldt ballen over på venstrefoten slik at han uhindret kunne slå den forbi hjemmelagets sisteskanse.

Atlético hadde innledet kampen voldsomt i forsøket på å slå tilbake etter hjemmetapet for Liverpool i mesterligaen, men målet tok mye av lufta ut av offensiven.

Skandinavisk dobbel

Det var Real Sociedad som kom til de beste mulighetene i den første omgangen. I det 18. minutt raidet Sørloth fra egen halvdel. Han kunne ha gått for egen avslutning, men vendte opp og dyttet ballen ut til Isak, som ikke fikk ordentlig klem på avslutningen. Oblak reddet.

De to skandinaviske spissene kombinerte fint flere andre ganger også. Isak skulle få sin scoring tidlig i den andre omgangen, men da var det på direkte frispark.

David Silva ble felt av Felipe like utenfor 16-meteren. Isak skjøt i keeperhjørnet, og Oblak var på ballen, men dyttet den bare inn i hjørnet. En stygg feil av den vanligvis så gode keeperen.

Straffedrama

Luis Suárez reduserte i det 61. minutt og ga Atlético en vei inn i kampen. På João Felix' innlegg fra venstre gikk han opp mellom Robin Le Normand og Igor Zubeldia og nikket ballen i mål.

Et kvarter før slutt fikk Atlético straffespark etter langvarig VAR-vurdering. Mikel Merino var borti beinet til Suárez, men tilsynelatende først etter at uruguayaneren hadde bommet på ballen inne foran mål. Suárez tok selv straffesparket og rullet ballen inn ved hjørnet.

Litt senere var det Real Sociedad som ropte på straffe, men forgjeves. Sørloth brystet ballen ned til Portu, som fyrte løs. Ballen traff armen til Felipe, men den var foran kroppen, og skuddet kom fra kort hold.

Det ebbet ut med ett poeng til hvert lag.

Spissene svarte

Etter at Erling Braut Haaland pådro seg en ny skade som setter ham utenfor skjebnekampene i VM-kvalifiseringen neste måned, har de øvrige landslagsaktuelle spissene levert meget bra i helgens klubbkamper.

Under forrige landslagssamling var både Haaland, Sørloth og Joshua King på skadelista. King gjorde hattrick for Watford i 5-2-seieren over gamleklubben Everton lørdag. Veton Berisha og Ohi Omoijuanfo, som ble hentet inn i landslagstroppen på grunn av forfallene, scoret henholdsvis tre og to mål i norske eliteseriekamper lørdag.

