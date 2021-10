Sørloth åpnet målkontoen i La Liga

ntbsport

Etter en ballerobring på midtstreken gikk ballen raskt fra mann til mann i Real Sociedad-laget. Alexander Isak ble spilt fram på høyresiden, og svensken slo flatt inn i midten der Sørloth kom på løp. Han nådde ballen før keeper Jan Oblak og sendte den kontrollert forbi målvakten fra 16 meter.

Etter at Erling Braut Haaland pådro seg en ny skade som setter ham utenfor skjebnekampene i VM-kvalifiseringen neste måned, har de øvrige landslagsaktuelle spissene levert meget bra i helgens klubbkamper.

Under forrige landslagssamling var både Haaland, Sørloth og Joshua King på skadelista. King gjorde hattrick for Watford i 5-2-seieren over gamleklubben Everton lørdag. Veton Berisha og Ohi Omoijuanfo, som ble hentet inn i landslagstroppen på grunn av forfallene, scoret henholdsvis tre og to mål i norske eliteseriekamper lørdag.

Kampen i Madrid pågår.

