Hjemmesmell for Vipers i mesterligaen: – Var for dårlige

Sørlendingene står dermed med tre nederlag på sine fem første kamper i gruppespillet. Tapet var Vipers' første i egen hall i høst.

Lagene fulgte hverandre tett i første omgang, og til pause sto det 11-11. Vipers greide aldri å tette luken etter at russerne rykket fra 15-15 til 19-15.

– Kort fortalt var vi for dårlige. Det ble for ujevne prestasjoner, og vi hang ikke helt sammen. Det fungerte ikke verken forover eller bakover, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til V4.

Han la til at hjemmelaget framsto passivt og spilte for tregt i deler av kampen.

– Dette var en viktig kamp for oss med tanke på å bli topp tre i gruppen. Så da er det kjedelig å tape hjemme mot et svekket CSKA-lag, sa Gjekstad.

To røde kort

Jana Knedlíková måtte se de siste ni minuttene av kampen på tribunen. Vipers' tsjekkiske stjerne fikk rødt kort for å ha tråkket på foten til Polina Gorsjkova. Russeren var da på vei alene med keeper.

Noen minutter tidligere hadde også bortelaget fått Anastasia Ilarionova bortvist. Hun så det røde kortet etter en i overkant røff takling på Zsuzsanna Tomori.

Nora Mørk banket inn ni mål for Vipers, men ifølge Gjekstad fikk hun for mye ansvar på banen. Selv syntes hun det var en for variabel opptreden.

– Det var en veldig svingende kamp. Jeg er skuffet, for jeg hadde ikke trodd det skulle bli så lite flyt i angrep. Vi har tre midtbacker, men i dag hadde vi null. Kanskje det forklarer hvorfor det ikke fløt, sa Mørk til V4.

Lenge igjen

Tidligere i høst ønsket Katrine Lunde (41) en overgang til nettopp CSKA Moskva. Hun ville bort for å la samboeren ta en fotballjobb i den russiske hovedstaden, men Vipers nektet å slippe keeperveteranen.

Lørdag måtte Lunde se CSKA ha 60 prosent i uttelling på skuddene sine.

Det skal spiles 14 runder i gruppespillet fram til et godt stykke ut i februar. De to beste i hver gruppe får walkover i første utslagsrunde, mens de fire neste på tabellen spiller åttedelsfinaler.

Vipers står med fire poeng og ligger på fjerdeplass i gruppe B. I tet har Györ full pott etter fem kamper. Lørdag ble det 33-29 borte mot Metz med ti scoringer av norske spillere: Fire hver av Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale, to av Veronica Kristiansen.

