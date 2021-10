Berisha med hattrick på 14 minutter da Viking knuste LSK

ntbsport

LSK, som kom til oppgjøret uten Thomas Lehne Olsen, Gjermund Åsen og Kaan Kairinen, som alle var syke, samt suspenderte Igoh Ogbu, hang lenge med mot Viking, men klappet sammen etter 1-2-reduseringen med 25 minutter igjen.

I løpet av 14 minutter, fra minutt 68 til 82, scoret Viking tre ganger og avgjorde oppgjøret, med samtlige mål fra kaptein Veton Berisha. Det endte med en knusende 5-1-seier til siddisene, som vant sin fjerde på de siste fem kampene.

Berisha har nå scoret 18 mål denne sesongen. Det er nest flest sammen med Lehne Olsen og bare fire bak Ohi Omoijuanfo.

Tre nye poeng for Viking gjør at de nå er nummer tre i Eliteserien med 41 poeng, to foran Kristiansund og tre foran Rosenborg. Viking har en kamp mer spilt enn de to nevnte lagene og har igjen sju kamper denne sesongen.

Tidlig ledelse

Viking tok ledelsen etter bare to minutter og 55 sekunder. En corner fra Joe Bell havnet i føttene på Rolf Daniel Vikstøl, som på lekkert vis hælflikket ballen inn mot mål. Der dukket Sebastian Sebulonsen opp og hamret ballen opp i nettaket.

Målet var lagets 18. på dødball denne sesongen. Det er klart flest av samtlige lag i Eliteserien.

Viking eide hele den første omgangen og hadde hele ni hjørnespark, men klarte ikke skape det helt store. Dermed sto det 1-0 etter de første 45 minuttene.

Redusering og kollaps

Men bare tre minutter ut i den andre omgangen økte Viking til 2-0. Veton Berisha fant Harald Nilsen Tangen, som tråklet med seg ballen inn i boks. Han skjøt via Tom Pettersson og i mål bak en utspilt Mads Christiansen.

Viking var nær både kampens tredje og fjerde mål etter 2-0-målet, men det var LSK-innbytter Fredrik Krogstad som scoret kampens tredje da han satte inn en retur fra ti-elleve meter. Da var det spilt 64 minutter.

Så kollapset et skadeskutt Lillestrøm-lag. 68 minutter var spilt da det var Berishas tur til å pirke inn en retur fra kloss hold. Og bare fem minutter senere scoret samme mann, denne gang med en heading fra åtte-ni meter.

Ydmykelsen var komplett med åtte minutter igjen. Zlatko Tripic fant Berisha, som hamret ballen i mål fra 13 meter. Hattricket var komplett på bare 14 minutter.

Det endte 5-1 til Viking, som har tre poeng opp til Molde på 2.-plass og seks poeng opp til serieleder Bodø Glimt, som begge spiller søndag.

