Knutsen etter brakseieren mot Roma: – Vil huske dette lenge

– Jeg så ikke helt dette komme. Det blir en kamp der vi styrer det fra A til Å. Selvtilliten, identiteten og måten vi går ut på i dag blir levert fra øverste hylle. En fantastisk prestasjon, sa suksesstreneren til Viaplay i intervjusonen etter seieren.

På pressekonferansen like etter hyllet han laget som utspilte den italienske fotballstorheten nærmest fra start til slutt.

– Vi angriper fra første stund. Vi scorer på gunstige tidspunkter, men for noen scoringer, sa han.

– For et angrepsspill, både kollektiv og individuelt. Da er det ganske enkelt å stå på siden og la spillerne ta ut sitt fulle poitensiale.

Det var en rørt Knutsen som fikk spørsmål om stoltheten han følte.

– Jeg er utrolig stolt av denne gjengen uavhengig av denne kvelden. Jeg er stolt over at vi har mentaliteten og at vi tør å være oss selv. Vi vil huske dette lenge, konstaterte han.

