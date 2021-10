Bodø/Glimt utklasset Roma i Europa: – Det største jeg har opplevd

ntbsport

Det var elektrisk stemning i Bodø torsdag. Sur vind og kaldt vær ble fort glemt etter glitrende Glimt-spill. Erik Botheim og Ola Solbakken var brennhete i oppgjøret og scoret to mål hver. Patrick Berg og Amahl Pellegrino scoret også i en sensasjonell 6-1-seier mot Roma.

Det italienske laget var aldri i nærheten av de norske mesterne, og dermed leder Glimt gruppa etter halvspilt gruppespill med ett poeng ned til torsdagens motstandere.

Da sluttsignalet gikk var det en, mildt sagt, noe fornøyd Kjetil Knutsen som tok stegene ut på banen og feiret seieren.

– Jeg så ikke helt dette komme, men det blir en kamp vi styrer det fra A til Å. Det var nok ikke den kampen Roma gledet seg mest til, sa Knutsen til Viaplay etter seieren.

– Alt blir levert fra øverste hylle. Jeg skal ikke sammenligne med andre kamper, men jeg synes det var en fantastisk prestasjon, og det var utrolig gøy å være på stadion i dag, konstaterte han.

Eksploderte

Etter åtte minutter sendte Erik Botheim et fullstappet Aspmyra til himmels. Han mottok ballen inne i feltet, tok et steg før han la ballen i hjørnet.

Botheim hadde i tillegg til to mål også tre målgivende i kampen.

– Jeg vet ikke helt hvor jeg er nå. Jeg er på noe sterke saker i huet mitt. Det var helt uvirkelig, og de siste ti minuttene gikk jeg bare rundt og trodde at jeg drømte, sa Botheim etter kampen.

Tolv minutter senere ble vondt til verre for den italienske fotballstorheten. Patrick Berg spilte vegg med Ola Solbakken før han hamret til med venstrefoten. Bellen føk i hjørnet og ga nordlendingene en drømmestart.

– Det er bare å lukke øynene og skyte, sa Berg om målet.

Redusering

Men så våknet den italienske fotballstorheten. Etter 27 minutter kom reduseringen for Roma, som ikke hadde vært særlig farlige den første halvtimen. Carles Perez var sikker alene med Nikita Khajkin og sendte ballen i mål. Amadou Diawara leverte en strålende målgivende fra sin midtbaneposisjon.

I etterkant av scoringen var det en svært aktiv Perez, som til tider danset rundet med Glimt-forsvaret og satte de på flere store prøver.

Men der skulle også det også stoppe for italienerne.

Etter 52 minutter eksploderte det igjen i Bodø. Alfons Sampsted kriget ballen inn til Botheim, som helt alene foran mål enkelt kunne trille inn 3-1.

Like før pause hadde Amahl Pellegrino en enorm mulighet til å score, men headingen etter strålende forarbeid fra Ola Solbakken, gikk over mål.

Ydmykelse

Etter 71 minutter la nevnte Solbakken på til 4-1. Botheim slo en perfekt pasning gjennom til Solbakken som alene med keeper chippet ballen i mål.

– Det her topper det største jeg har opplevd på fotballbanen, sa Solbakken etter kampen.

Seks minutter senere la Pellegrino på til 5-1 på et gjennombrudd. Han var like iskald som lagkameratene og la ballen enkelt forbi keeper. Igjen sto Erik Botheim bak den målgivende pasningen.

– At vi skulle være så ekstreme og gode, også i Europa, hadde jeg ikke trodd, sa Pellegrino.

– Han er ekstrem i de fasene. Det gir oss en ny dimensjon, sa Botheim om Pellegrino.

Men festen var ikke over der. Kun to minutter senere var Solbakken igjen på farten. Han snek seg forbi keeper og rullet inn 6-1 i det tomme målet.

Mourinho tar skylden

Roma-trener José Mourinho uttrykte på onsdagens pressekonferanse at han fryktet kunstgress og dårlige værforhold. Det skulle altså vise seg å by på trøbbel for trenerprofilen og hans mannskap som slet gjennom hele oppgjøret.

Etter kampen innrømte han at han undervurderte nordlendingene.

– Det finnes ikke ord. Jeg tar skylden, det var min feil, sa Mourinho på pressekonferansen etter kampen.

– Det var et sjokk. Jeg overvurderte spillerne mine. Det beste laget vant.

Mourinho innrømmet etter kampen at han var redd for skader på grunn av underlaget.

Etter pausen kom den tidligere Manchester United-stjernen Henrikh Mkhitaryan inn, uten at han klarte å presentere seg noe særlig.

Etter hvert kom også den engelske landslagsspissen Tammy Abraham inn. Han klarte heller ikke produsere det altfor store for laget som måtte tåle tap i den kalde kveldsvinden i Bodø.

