Hoppkonflikten: Bråthen avblåser nytt drøftelsesmøte

Det opplyser Bråthens advokat Marit Håvemoen til NTB. Etter sist ukes drøftelsessamtaler var partene enige om et nytt møte torsdag for at Bråthen skulle få gi kommentarer til diverse dokumenter som i etterkant ble oversendt fra Norges Skiforbunds (NSF) advokater, forklarer Håvemoen.

«Det er meldt tilbake til NSFs advokater at det ikke er nødvendig med et slikt møte, men at Bråthen vil inngi skriftlige kommentarer i løpet av uken», skriver Håvemoen i en SMS til NTB.

Håvemoen opplyser også at det er gitt beskjed om at «Bråthen gjerne stiller i et møte senere hvis NSF ønsker det etter å ha gjennomgått den skriftlige tilbakemeldingen».

Sist torsdag satt Bråthen i et 3,5 timer langt møte med skiforbundet og uttalte etterpå at han fikk snakket godt ut. Et drøftelsesmøte kan være første skritt på veien i en oppsigelsesprosess.

– Vi vil forelegge resultatene av utredning og undersøkelser og forhold som kan utgjøre grunnlaget for å avslutte arbeidsforholdet med Clas Brede Bråthen, sa skiforbundets advokat Nina G. Sandnes til NTB før møtet sist uke.

Hun har foreløpig ikke hatt anledning til å svare på NTBs henvendelser onsdag.

Bråthens arbeidskonflikt med Norges Skiforbund har vært en stor mediesak de siste månedene. Toppledelsen i NSF ønsker ikke å forlenge hoppsjefens kontrakt når den går ut i april neste år. Selv mener Bråthen at han har krav på fast ansettelse etter å ha jobbet på midlertidige avtaler siden 2004.

