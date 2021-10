Buskerud skikrets krever ekstraordinært skiting

ntbsport

– Vi vil ha endringer. Det er vårt utgangspunkt. Derfor kommer vi med dette varselet, sier styremedlem og leder for langrennskomiteen i Buskerud skikrets, Gabriel Johannessen til Adresseavisen.

«Uavhengig av utfallet av pågående personalkonflikt har ikke Buskerud skikrets tillit til at sittende skistyre vil være i stand til å gjenopprette nødvendig tillit og omdømme overfor sponsorer, frivillige, aktive og alle andre som er opptatt av skisporten. Buskerud skikrets varsler med dette at vi har til hensikt å bidra til umiddelbare endringer i den politiske organisasjonen. Det innebærer ekstraordinært skiting i Norges Skiforbund.», heter det i brevet som er sendt til forbundet onsdag.

Det har ikke lykkes NTB å få en kommentar fra Johannessen. Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund bekrefter at styret og kretslederne har mottatt brevet.

– Det er planlagt møter med både kretsledere og skistyret senere denne uka, og dette blir tema da, skriver han i en SMS til NTB.

Lang konflikt

Personalkonflikten det vises til, er konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund. Det har blitt en stor offentlig sak de siste månedene. Toppledelsen i NSF ønsker ikke å forlenge hoppsjefens kontrakt når den går ut i april neste år. Selv mener Bråthen at han har krav på fast ansettelse etter å ha jobbet på midlertidige avtaler siden 2004, og han saksøker skiforbundet.

Et ekstraordinært skiting må avholdes om minst en firedel av de stemmeberettigede på det siste forbundstinget ber om det skriftlig.

Akershus møtes i kveld

I Skiforbundets tilsvar til Buskerud skikrets gis det klart inntrykk av at det vil igangsettes tiltak for å løse pågående personalkonflikt og samtidig bidra til tiltak for å gjenopprette Skiforbundets omdømme, skriver Adressa.

Også styret i Akershus skikrets skal i kveld ta stilling til om et mistillitsforslag skal fremmes mot det sittende styret i Skiforbundet. Langrennskomiteen i Akershus skikrets har sagt at de ønsker seg det.

