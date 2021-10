Bruce ferdig i Newcastle: – Ble kalt et udugelig kålhode

ntbsport

Avgangen blir bekrefter på Newcastles nettsider onsdag.

Dermed ble søndagens 2-3-tap for Tottenham trenerveteranen Bruces siste i sjefsstolen. Det var for øvrig 60-åringens kamp nummer 1000 som manager.

Bruce-exiten kommer ikke som noen stor overraskelse. Etter at Newcastle nylig fikk nye saudiarabiske og pengesterke eiere, har det vært spekulert høyt på et managerskifte.

Newcastle ligger nest sist i Premier League med tre poeng på åtte kamper.

– Jeg er takknemlig overfor alle i Newcastle for muligheten jeg fikk til å lede denne unike fotballklubben, sier Bruce i en uttalelse.

Han takker videre spillerne og trenerapparatet. Tiden som Newcastle-sjef har ikke vært enkel.

– Det har vært opp- og nedturer, men de har gitt alt, selv i vanskelige øyeblikk og skal være stolte av innsatsen, sier Bruce.

Følte seg ikke ønsket

I et intervju med avisen The Daily Telegraph utdyper managerveteranen hvor vanskelig det har vært å ha jobben han nå forlater. Bruce var fra start ingen populær ansettelse.

– Da jeg kom til Newcastle, trodde jeg at jeg kunne klare alt som ble kastet i min retning, men det har vært veldig, veldig tøft, sier Bruce og beskriver følelsen slik:

– Å aldri virkelig være ønsket, føle at folk ville at jeg skulle mislykkes, å lese om folk som stadig sa at jeg ville mislykkes, at jeg var ubrukelig, bortkastet tid, et dumt og taktisk udugelig kålhode eller hva som helst. Og det var fra dag én!

Newcastle opplyser at Bruce-assistent Graeme Jones leder laget midlertidig. Første kamp blir Premier League-møtet med Crystal Palace kommende lørdag.

Samtidig heter det i onsdagens uttalelse at jakten på en ny manager er i full gang. Tidligere Chelsea-manager Frank Lampard er nevnt som et aktuelt navn. Tidligere Roma-trener Paulo Fonseca er også pekt på som et alternativ.

Kritiserte mediene

I forkant av søndagens kamp mot Tottenham rykket klubbledelsen ut med en uttalelse der det ble gjort klart at Bruce fortsatt ville lede laget. Det fikk den hardt pressede manageren til å gå ut mot mediene på en pressekonferanse.

– Det har ikke skjedd, det dere alle ønsket, sa Bruce til journalistene fredag, ifølge lokalavisen Evening Chronicle.

– La oss håpe dere får tyn fra de som styrer avdelingene deres. Jeg prøvde å beholde verdigheten min. Men jeg håper dere får en smekk fra sjefene deres, at det blir litt varmt. Hvem enn det er som fôrer dere med informasjon, de tok feil, la han til.

Bruce har tidligere ledet en lang rekke klubber. Han var manager i Sheffield Wednesday før han ble ansatt i Newcastle i 2019.

60-åringen har også en fortid i Sheffield United, Huddersfield, Wigan, Crystal Palace, Birmingham, Wigan, Sunderland, Hull og Aston Villa.

(©NTB)