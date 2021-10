Kilde klar til Sölden-åpningen

ntbsport

Det har vært usikkerhet rundt Kilde om han kom til å bli klar til sesongstarten. De siste dagene har han testet formen på Rettenbach-breen i forkant av sesongpremieren der.

I januar røk han korsbåndet i høyre kne i et fall på trening og mistet resten av sesongen.

Kilde står med sammenlagtseier i verdenscupen i 2019/20-sesongen og har seks enkeltseirer. I OL, som er sesongens store mål, har han 13.-plass som beste plassering (2014 og 2018).

– Det har vært en spesiell og annerledes oppladning for oss, men utøverne er godt forberedt. Vi har fått trent under gode forhold i Mellom-Europa og i Norge under sesongoppkjøringen og har fått til mye bra trening, sier Ryste.

– Utøverne har hatt base på flere breer fra tidlig høst. Sölden kommer alltid tidlig, men det er godt at vi får en «smakebit» på hva som venter oss i sesongen. Vi håper på så rettferdige forhold. Dette blir spennende, legger han til.

Etter Sölden-helgen venter et avbrekk for alpinistene før det skal kjøres parallellslalåm i Lech/Zürs 13. november i Østerrike.

Kvinnenes storslalåmrenn går lørdag, mens herrene skal i aksjon søndag. Seks kvinner og ni herrer er tatt ut til helgens renn.

Kvinner:

Ragnhild Mowinckel (Sportsklubben Rival), Mina Fürst Holtmann (Bærums Skiklub), Kristin Lysdahl (Asker Skiklubb), Thea Stjernesund (Hakadal), Maria Tviberg (Geilo), Marte Monsen (Aron Sportsklubb).

Menn:

Lucas Braathen (Bærums Skiklub), Atle Lie McGrath (Bærums Skiklub), Leif Kristian Nestvold-Haugen (Lommedalen), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Henrik Kristoffersen (Rælingen Skiklubb), Rasmus Windingstad (Bærums Skiklub), Fabian Wilkens Solheim (Heming), Alexander Steen Olsen (Kjelsås), Timon Haugan (Oppdal alpin).

(©NTB)