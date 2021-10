Tribunedrama da Tottenham snudde og slo Newcastle

ntbsport

Det var fem minutter igjen av første omgang da kampen ble stoppet. Helsepersonell løp opp på tribunen med en hjertestarter. Etter seks minutter ble spillerne sendt i garderoben av dommer André Marriner. Tottenham-back Sergio Reguilón gikk bort til Marriner og gjorde dommeren oppmerksom på at noe foregikk på tribunen.

Etter hvert ble det stille på stadion, og en hjertestarter ble fraktet av helsepersonell fra Newcastle opp blant publikum etter en god jobb av Eric Dier som ga beskjed.

Spillerne var i garderoben i et drøyt kvarter før de kom ut til applaus for å varme opp igjen for å spille de siste minuttene før pause.

Og da kampen var i gang igjen, kom meldingen over stadion om at tilstanden til vedkommende som ble behandlet på stadion, var stabil. Også da økte desibelnivået på St. James Park.

Søndag kveld skriver The Times-journalist Martin Hardy på Twitter at Newcastle-supporteren som ble sendt til sykehus er våken.

Kampen ble snudd

Callum Wilson sendte hjemmelaget i føringen etter bare to minutter. Javi Manquillo slo et perfekt innlegg mot Wilson, som stupte ballen i mål fra fem meter.

Så ble kampen snudd på fem minutter. Etter 18 minutter vartet Tanguy Ndombele opp med en praktscoring da han plasserte ballen i krysset fra 16-17 meter.

Fem minutter senere var Tottenham i føringen. Pierre-Emile Højbjerg slo en perfekt stikker gjennom til Harry Kane, som akkurat var onside. Spissen vippet ballen lekkert over Newcastle-keeper Karl Darlow og i mål. Scoringen ble sjekket på VAR, men etter en lengre sjekk ble målet korrekt stående.

Son Heung-min satte inn 3-1 fire minutter på overtid av den første omgangen etter en praktscoring. Lucas Moura spilte ballen forbi Wilson før han slapp lekkert til Kane. Kapteinen var tidlig orientert og så at Son var åpen på bakre stolpe. Sekunder senere lå ballen i mål.

Dier-selvmål

Den andre omgangen var i store deler preget av hendelsen på tribunen, men minuttet før full tid reduserte Newcastle til 2-3 etter en bisarr scoring. Et frispark ble slått inn i Spurs-boksen, og Eric Dier skulle bare klarere.

Han headet istedenfor ballen ned i eget kne og i mål bak en forfjamset Hugo Lloris. Det skjedde bare noen minutter etter at Jonjo Shelvey mistet hodet og fikk sitt andre gule og rødt kort da han felte Reguilon som nest bakerste mann.

Likevel klarte Spurs å holde unna. De vant 3-2 og tok sin andre strake seier. London-laget er nå nummer fem med 15 poeng etter de første åtte kampene. Opp til serieleder Chelsea er det fire poeng.

