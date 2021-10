Mål, tap, gult kort og milepæl for nordmennene i Italia

ntbsport

Advarselen fra dommeren betyr at han må stå over neste kamp. Nordmannen er en terrier på midtbanen. Han ligger også øverst på listen over spillere med flest frispark mot seg i den italienske eliteserien.

Thorsby er oppe i 23 gule kort i Serie A siden han kom til Italia fra nederlandske Heerenveen i 2019. Han fikk ti gule kort i serien forrige sesong.

Kristoffer Askildsen startet sin første kamp i Serie A i kampen. Han ble byttet ut etter 64 minutter.

Kampen var også den første der to nordmenn startet for samme Serie A-lag siden 1953. Da spilte Ragnar Larsen og Per Bredesen sammen fra start for Lazio.

Sampdoria ligger nede i bunnstriden med seks poeng etter åtte seriekamper. Thorby reduserte til 1-2 etter 82 minutter mot Cagliari.

