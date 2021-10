Lewandowski svarte Haaland i storseier

ntbsport

For etter at Robert Lewandowski scoret kampens første mål etter fire minutter, gikk det rolig for seg til det var spilt 30 minutter. Så tok det fullstendig fyr i Leverkusen.

Først økte polakken til 2-0 da han bredsidet ballen i mål fra fem-seks meter etter å ha fått pasning fra Alphonso Davies, etter et lekkert forarbeid og en herlig hælflikk fra Leroy Sané. Da var det spilt 30 minutter og 35 sekunder.

Dermed står både polakken og norske Erling Braut Haaland med ni scoringer hver etter de første åtte kampene. Lewandowski har spilt alle åtte kamper, mens Haaland har spilt seks.

33 minutter og 30 sekunder var spilt da Thomas Müller ble truffet av et skudd fra Niklas Süle. Ballen gikk i mål bak en forfjamset Lukás Hrádecky.

61 sekunder senere sto det 3-0 etter at Müller slo et perfekt innlegg i boks til Serge Gnabry, som vippet ballen over Hrádecky og i mål. Og etter 36 minutter og 52 sekunder var ydmykelsen komplett da Gnabry spilte vegg med Leon Goretzka og bredsidet ballen vakkert i mål.

Leverkusen reduserte etter 55 minutter ved Patrik Schick, men det endte 5-1 til Bayern, som nå leder Bundesliga med 19 poeng. De er poenget foran Borussia Dortmund.

