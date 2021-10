Innbytter Skaanes rettet opp Grill-tabbe mot Stabæk: – Kan være livsviktig poeng

ntbsport

Etter å ha stanget og stanget i den andre omgangen, satt den forløsende scoringen på overtid. Kasper Skaanes, som kom inn til pause, skjøt ballen via stolpen og i mål til 1-1.

– Det er lenge siden jeg har scoret på Brann stadion. Det kan vise seg å være et livsviktig poeng. Det var en livsviktig kamp og at vi ikke tapte. Ikke bare at vi får ett poeng, men at Stabæk mistet de to som gjorde at de gikk forbi oss, sa Skaanes til Discovery etter kampen.

– Vi er egentlig litt skuffet og føler ikke at vi presterte som vi hadde håpet på i dag. Det var mye folk og en viktig kamp, og vi må prøve å gå utpå der med litt mer ro og selvtillit, men det er lett å si i etterkant, fortsatte han.

Kjempetabbe

Åtte minutter før pause gikk gjestene fra Bærum opp i 1-0. Midtstopper Ivan Mesik fyrte løs fra 30 meter uten noe særlig press, men fikk heller ikke noe særlig klem på skuddet. Likevel gikk ballen via det våte gresset på Brann stadion og opp i ansiktet på Grill, som ikke klarte å beregne spretten. Sekundet senere lå ballen i mål.

Scoringen kom etter både en stor Stabæk-mulighet tidlig og en eventyrlig trippelmulighet for Brann etter halvspilt 1. omgang, samt en stygg stempling fra Daniel Pedersen som muligens burde resultert i rødt kort.

Brann var det beste laget i den andre omgangen og fikk lønn for strevet på overtid. Innbytter Kasper Skaanes fikk tid og rom til å fyre fra 16 meter og skjøt ballen via stolpen og i mål til 1-1. Da eksploderte det på Brann stadion.

– Veldig skuffet

– Det var en skikkelig kalddusj. Skuffende, og jeg er veldig lei meg for at vi ikke tar tre poeng. I det kampbildet her må vi ta vare på kontringene og punktere til 2-0. Det klarer vi ikke, sa Stabæk-trener Eirik Kjønø til Discovery.

– Jeg er veldig skuffet nå. Jeg synes vi står bra hele veien. De har jo et press på oss, det ligger kanskje et mål i luften, men jeg synes likevel vi kan fortjene de tre poengene, sa Stabæks Jeppe Moe etter kampen.

1-1 gjør at Brann fortsatt ligger på kvalikplass, nå med 19 poeng. Stabæk er poenget bak, men tre foran Mjøndalen, som tapte hele 0-7 for Haugesund. Alle de tre lagene har åtte kamper igjen å spille.

(©NTB)