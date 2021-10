Hovland hevet seg etter svak start

ntbsport

Etter at det norske golfesset falt langt bak i sesongstarten hans sist helg i samme by, er nordmannen bedre plassert denne gangen.

Han gikk de tre første rundene på 13 slag under par, og han har gått ytterligere to slag under par på de første ni hullene av siste runde.

Hovland startet svakt med en bogey allerede på første hull, men birdier på hull tre, seks og sju gir nordmannen to slag under par etter halvspilt runde.

Amerikanske Rickie Fowler leder på 22 slag under par. Han følges tett av Rory McIlroy på 20 slag under par.

(©NTB)