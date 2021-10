Uovervinnelig Mendy og Chilwell-perle ga Chelsea seieren

ntbsport

London-oppgjøret startet litt tamt, men scoringen til Chilwell rett før hvilen var verdt inngangspengene alene. Venstrebacken fikk ballen i returrommet og klinte ballen i vinkelen til 20 i stil.

Med to defensivt solide lag var skuddet til Chilwell ett av få i løpet av den første timen av kampen. Brentfords beste mulighet før hvilen kom etter 22 minutter da Bryan Mbeumo ble hindret av stolpen.

Med tjue minutter igjen tok riktignok kampen fyr. Like etter at Lukaku hadde brent en stor mulighet for Chelsea etter 70 minutters spill, bombarderte Brentford målet til Chelsea-keeper Edouard Mendy.

Mendy vartet opp med flere kjemperedninger, og det ene skuddet som overlistet han gikk nok en gang i stolpen fra Mbeumo. Hans sjette stolpetreff for sesongen.

Chelsea holdt ut for presset og er på ny tabelleder i Premier League med 19 poeng.

Kristoffer Ajer var klar til kamp, men kom aldri innpå. Han nærmer seg 100 prosent etter skaden som holdt han ute av Norges landskamper mot Tyrkia og Montenegro.

