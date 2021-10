Rødt kort og overtidsseier for Real Sociedad da Sørloth var tilbake

ntbsport

Real Sociedad måtte spille hele 2. omgang uten Aihen Muñoz som ble utvist like før pause. Venstrebacken pådro seg to gule kort.

Det ga et vanskelig utgangspunkt for Sørloth og co. Nordmannen kom inn for den svenske stjernen og navnebror Alexander Isak etter 67 minutter.

På overtid scoret Julen Lobete og sørget for at Real Sociedad er på tabelltopp før Real Madrid og Atlético Madrid har spilt sine kamper i den niende runden.

Sørloth pådro seg en skade i en kamp mot Granada 23. september. Den satte ham utenfor både for klubb- og landslag ukene etter.

På fredagens trening skadet lagets toppscorer Mikel Oyarzabal seg. Ifølge Marca er det snakk om en muskelstrekk som setter angriperen utenfor i noen uker, som kan bety flere sjanser for Sørloth.

Spissen har til gode å score på sine fem kamper for Real Sociedad i La Liga. To av kampene har vært fra start.

