Mané i 100 da Liverpool knuste Watford – Firmino med hat trick

Roberto Firmino herjet for Liverpool. Han scoret kampens andre, tredje og femte mål i det som ble en drømmedag med hat trick for brasilianeren.

Det var et Liverpool i fyr og flamme som gjestet Vicarage Road lørdag, og det ble dermed en meget tøff dag for Claudio Ranieri i sin debut som Watford-trener. Marerittet ga seg ikke før det sto 0-5 på måltavla.

Liverpool kom til kampen uten sin sisteskanse Alisson, som dro rett til Madrid etter landslagssamling. Vikaren, Caoimhin Kelleher (22), leverte imidlertid varene og holdt nullen.

Heller ikke midtbanegeneral Fabinho var med for de helrøde, men midtbanen bestående av Jordan Henderson, James Milner og Naby Keita hadde få problemer med å dekke rommene mot et svakt Watford-lag.

Trener-hyllest

Liverpool-trener Jürgen Klopp var naturligvis svært fornøyd etter kampen.

– Det var bra. Jeg kan ikke si noe annet. Det er vanskelig å finne tilbake til rytmen etter landslagspauser, men guttene var så gode etter å bare ha hatt én trening før i dag, sa Klopp til BT Sport etter seieren.

Trepoengeren gir Liverpool 16 poeng og tabelltopp før resten av tittelkandidatene skal i aksjon senere lørdag. Watford på sin side står med sju poeng etter åtte kamper.

Klopp hyllet også Mohamed Salah, som leverte et praktmål.

– Han leverte en stor prestasjon i dag. Pasningen på det første målet var fin, og scoringen hans var spesiell. Han er så god, vi alle ser det. Hvem er bedre enn ham?

100 for Mané

Det tok bare ni minutter før Sadio Mané sendte de røde gjestene i ledelsen. Salah sendte en perfekt pasning rundt Watford-forsvaret som fant senegaleseren, som satte inn 1-0 med en fin avslutning.

Det var senegaleserens 100. mål i Premier League. Han scoret 21 mål for Southampton før overgangen til Liverpool, der han står med 79 mål etter lørdagens oppgjør.

Det var også Manés sjette mål totalt mot Watford i Liverpool-drakt.

Firmino-show og kunstmål

Ti minutter før pause lå ballen igjen i nettet bak Ben Foster i Watford-målet. Mané spilte ut til James Milner som la ballen inn til en ledig Roberto Firmino, som enkelt kunne legge ballen i det åpne målet.

Seks minutter etter pause satte Firmino inn sitt andre for dagen. Foster ble tvunget til å gi en retur som brasilianeren enkelt omsatte til 3-0.

Kun minutter senere leverte Salah et kunststykke. Målet til Salah var nesten en tro kopi av målet hans mot Manchester City for to uker siden. Han dro først av flere Watford-spillere med en fin dragning, før han fintet den siste forsvareren helt ut, og plasserte ballen enkelt i motsatt hjørne.

– Jeg har ikke sett det i reprise ennå. Jeg vet ikke hvilket som var best av dette og det mot Manchester City, sa Salah etter kampen.

På overtid satte Firmino inn 5-0 og sikret hat trick. Innbytter Neco Williams kom seg fri på kanten og slo fint inn til Firmino som igjen enkelt kunne sette ballen i åpent mål.

