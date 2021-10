HamKam venn med ballen til slutt i 3-0-seier over KFUM

ntbsport

De drøye 2000 personene som har tegnet seg som «Kamerat» med klubben, hadde fått gratis adgang til kampen. De hadde også satt opp to busser fra Oslo for sine støttespillere som har flyttet til hovedstaden. Det var 4219 frammøtte på Briskeby.

HamKam skapte flere gode sjanser i 1. omgang, men ballen ville ikke i mål. Også KFUM hadde sine muligheter.

– Det fløt ikke helt slik det har gjort tidligere sesongen, men vi må bare stå på, sa HamKam-spissen Jonas Enkerud til Discovery.

Laget hadde heller ikke særlig flyt etter hvilen. Det skulle gå 78 minutter før hjemmepublikum endelig skulle få noe å juble for. Kristian Eriksen fikk ballen inne i feltet og sendte ballen inn i hjørnet. Tre minutter senere var samme mann igjen framme og økte til 2-0 fra kort hold. Det var hans ellevte mål denne sesongen.

Jonas Enkerud kunne scoret 3-0 på straffe i sluttminuttene, men satte ballen i tverrliggeren. Han var likevel framme minuttet etter et frispark og ordnet en fortjent seier til slutt. HamKam leder nå med ni poeng ned til Aalesund på tredjeplass. Jerv på andreplassen har sju poeng opp med sju runder igjen.

Jerv snudde i Grimstad

Jerv sikret seg alle tre poengene da de snudde til 2-1 over Ranheim. Elias Hoff Melkersen stupheadet gjestene i ledelsen tidlig i annen omgang. Mathias Wichmann headet inn utligningen etter en corner. Felix Schröter ordnet 2-1 drøye kvarteret før slutt.

Fredrikstad sikret seg tre viktige poeng i kampen om opprykkskvalifisering med 1-0 borte mot Bryne. Taofeek Ismaheel sto for kampens prestasjon da han sendte FFK i ledelsen etter 28 minutter. Han tok ned ballen på hjørnet av 16-meteren etter et innkast og sendte ballen i mål.

Bjørn Martin Kristensen scoret to ganger for Grorud i 2-1-seieren over Raufoss. Oslo-laget tok seg forbi Stjørdals-Blink opp til sikker plass og rykket samtidig ifra Ull/Kisa og Strømmen i bunnen av tabellen. Kristensen satte inn 1-0 etter 21 minutter. Kristensen satte sitt annet mål da han rundet målvakten tidlig i annenomgangen. Markus Johnsgård reduserte til 1-2 kort etter.

Uavgjort

I Stjørdal så det lenge ut til at Blink skulle sikre en viktig seier i bunnstriden, men sene Start-scoringer sikret poengdeling. Runar Hauge og Morten Strand sendte Blink opp i 2-0, før Sander Sjøkvist reduserte til 1-2 etter 88 minutter. Deretter utlignet Peter Reinhardsen tre minutter på overtid med et hodestøt.

Strømmen og Sandnes Ulf spilte 2-2 etter at hjemmelaget var i føringen to ganger. Gjestene tok ledelsen ved Erlend Hustad mot bunnlaget Strømmen. Hjemmelaget slo derimot tilbake og Tega George utlignet før pause. Horenus Tadesse gjorde 2-1 etter 52 minutter. Sander Birkeland var mannen bak 2-2 på et frispark.

Ull/Kisa rotet bort en tomålsledelse ti minutter slutt borte mot Åsane. Det ble 3-3. Sondre Sørlokk sendte gjestene i ledelsen i Steffen Landros første kamp som Jessheim-lagets trener. Landro kommer for øvrig fra Bergen. Sondre Auklend utlignet til 1-1 etter 38 minutter etter rot inne i feltet på en corner.

Mikkel Rakneberg sendte gjestene i føringen for annen gang ni minutter etter hvilen. Sørlokk gjorde 3-1 med sitt annet mål. Hjemmelaget kom derimot tilbake to ganger ved Stian Nygard og Bjarte Haugsdal og fikk med seg ett poeng. Dermed er Kisa fortsatt under nedrykksstreken.

Aalesund tar imot Sogndal søndag.

(©NTB)