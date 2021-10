Berget-assist i viktig Malmö-seier

ntbsport

Malmö-laget har måttet konsentrere seg om både ligaen og Champions League i årets sesong. Det har kostet poengfangst i ligaen. Lørdag slo de imidlertid hardt tilbake da de slo Östersund 3-0 på bortebane.

Antonio Colak sendte Malmö i føringen fra straffemerket, før Jo Inge Berget assisterte Adi Nalic som sørget for 2-0.

Kaptein Anders Christiansen sikret 3-0 med en ny straffescoring.

Med seieren gikk Malmö opp i serieledelse med like mange poeng som Djurgården og AIK. Det gjenstår sju kamper i serien. Neste kamp for Berget og co. er mot Chelsea i Champions League kommende uke.

