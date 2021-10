Norge, Sverige, Danmark og Finland vil bli EM-verter i 2025

ntbsport

Det opplyser Danmarks fotballpresident Jesper Møller, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

– Vi har besluttet å by på EM for kvinner i 2025. De fire nordiske landene Danmark, Norge, Sverige og Finland med støtte fra Færøyene og Island, sier Møller.

Danmark har tidligere undersøkt mulighetene for å holde mesterskapet alene, men kvinnefotballens vekst og kravet til EM-arenaene har gjort den planen urealistisk.

– Vurderingen har vært hvordan vi kan komme med et sterkest mulig bud, slik at vi skaffer et sluttspill i Norden. Da er vi nødt til å samarbeide med de andre nordiske landene, sier den danske fotballpresidenten.

Fire års arbeid

Fotballpresident Terje Svendsen sier at forbundene har jobbet sammen om temaet i fire år, og at han er sikker på at de nordiske landene kan arrangere et flott mesterskap.

«De nordiske forbundene har forpliktet seg til å levere et mesterskap med høy kvalitet som fremmer likestillingsverdier, utvikling, styrker deltakelsen og skaper en varig effekt i både Norden og hele Europa», heter det i en pressemelding fra Norges Fotballforbund.

Samtidig forteller NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt at man foreløpig er på et veldig tidlig stadium i søknadsprosessen.

– I første omgang er det en beslutning om å melde inn interessere. Og så er søknadsfristen litt senere i høst. Vi mener det er realistisk å sikte seg inn mot 2025, sier han til VG.

Velges neste år

EM-verten for 2025 blir utpekt i desember neste år. Også Polen har meldt seg på i kampen om mesterskapet.

Både Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island er kvalifisert for neste års EM i England.

Tidligere har de nordiske landene sett på muligheten for å bli VM-vert i 2027, men den planen er nå skrinlagt, ifølge Møller.

NFF opplyser imidlertid at «De nordiske fotballpresidentene vil avvente nærmere informasjon angående søknadsprosessen» til VM om seks år.

