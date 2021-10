Gulbrandsen med superinnhopp i Tyrkia – scoret og noterte assist i derbyseier

ntbsport

Nordmannens innhopp ble en genistrek fra Basaksehir-trener Emre Belozoglu. Gulbrandsen entret gressmatta med et snaut kvarter igjen på klokka, og ni minutter senere hadde han vært nest sist og deretter sist på ballen ved hjemmelagets to siste scoringer.

Først pisket han inn ballen fra høyre da Stefano Okaka styrte inn 2-1 og ble tomålsscorer, mens Gulbrandsen selv la på Basaksehirs tredje nettkjenning to minutter etterpå. Den kom etter en vellykket kontring.

Det var romerikingens andre seriemål denne sesongen. For snart en måned siden scoret han i Basaksehirs 2-0-seier over Fenerbahçe, og fredag lyktes han igjen i et Istanbul-derby.

Michy Batshuayi gjorde det spennende på overtid med sin 2-3-redusering, men det ble bare et trøstemål for Besiktas' innleide måljeger fra Chelsea. Alex Teixeira sto bak gjestenes utligning til 1-1 etter en time.

Istanbul Basaksehir har i høst kun vunnet tre av ni ligakamper. Gulbrandsens lag står allerede med seks tap, men seieren mot Besiktas var en viktig opptur. Sistnevnte er tabelltreer med 17 poeng.

