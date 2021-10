God nyhet for Solskjær: United-back får redusert suspensjon

ntbsport

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyste fredag at United har fått medhold i anken mot avgjørelsen om forlenget karantenetid. Wan-Bissaka ble i slutten av september ilagt en ekstra kamp for utvisningen han fikk mot Young Boys i mesterligaåpningen.

Bakgrunnen var at Uefa definerte høyrebackens takling som «røft spill» og doblet utestengelsen. Ole Gunnar Solskjær reagerte på avgjørelsen, men to uker siden kunne United-manageren glede seg over å ha vunnet fram i ankeprosessen.

Wan-Bissaka har allerede sonet én kamps suspensjon. Det gjorde han i Uniteds dramatiske seier mot Villarreal. Dermed blir han likevel en del av Solskjær planer i onsdagens møte med italienske Atalanta.

Nyheten er kjærkommen for Manchester United. Klubben sliter for tiden med skadetrøbbel i forsvar, der begge de foretrukne midtstopperne Harry Maguire og Raphaël Varane er satt ut av spill.

(©NTB)