Toppklubbene vil ha VAR i norsk fotball – innføres trolig i 2023

Saken var oppe på et styremøte i Norsk Toppfotball onsdag. Det er interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og 1. divisjon for menn, og det ble klart at det er flertall blant klubbene for VAR.

– Dette er en sak som har pågått en god tid. Det er diskutert med supportere, klubbene våre og Norges Fotballforbund. Det er et overordnet bilde av at VAR har kommet for å bli. Det er utopi å tro at vi kan lukke øynene og ikke være en del av det internasjonale bildet, sier styreleder Cato Haug i NTF til VG.

Det var Bergensavisen som omtalte saken først.

Dommerne har allerede sagt fra at de ønsker VAR i Eliteserien. Også fotballforbundet har stilt seg positivt til videodømming, men man ville avvente hva medlemsklubbene i Norsk Toppfotball kom til.

Det er Norges Fotballforbund som i siste instans vedtar innføring av VAR, og nå tyder alt på at systemet vil være på plass til 2023-sesongen.

