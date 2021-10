Burnley-kapteinen koronasmittet – mister helgens kamp

ntbsport

Burnley-manager Sean Dyche sier at det går bra med 32-åringen og at det er et isolert tilfelle i spillertroppen, men han vet ikke når Mee blir tilgjengelig igjen.

Han vil ikke oppgi hvor stor andel av troppen som er vaksinert, og han vil fortsatt la det være opp til den enkelte spiller om de vil opplyse om sin vaksinasjonsstatus.

– Det står alle fritt å fatte sin avgjørelse. Jeg er fullvaksinert, og så vidt jeg vet gjelder det samme hele trenerstaben. Barna mine og resten av familien er fullvaksinerte. Jeg anbefaler alle å la seg vaksinere, men det er opp til den enkelte, og jeg kan ikke tvinge noen, sa han ifølge PA.

Med Mee i koronakarantene får trolig Nathan Collins sjansen i Burnley-forsvaret. Han har spilt tre kamper siden han ble hentet fra Stoke i sommer, to av dem i ligacupen.

