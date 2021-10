Bråthen: Tar avstand fra hets mot skiforbundets folk

ntbsport

Det skriver TV 2, som forteller at det skal dreie seg om meldinger i sosiale medier rettet mot skipresident Erik Røste og andre personer fra motparten.

Bråthen er i konflikt med Norges Skiforbund, der han har vært ansatt på midlertidige kontrakter siden 2004.

– I den pågående striden mellom sportssjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund er det stort engasjement. Clas Brede Bråthen setter stor pris på støtten han har fått i en krevende sak for ham og familien, står det i uttalelsen, ifølge TV 2.

– Det skal være høy terskel for ytringer i det offentlige rom. Det går likevel en klar grense mot sjikanøs opptreden, uttalelser og trusler mot enkeltpersoner. Clas Brede Bråthen og vi som hans advokater tar avstand fra slike handlinger og oppfordrer sterkt til at alt engasjementet i saken foregår i en akseptabel form, heter det videre.

Torsdag ettermiddag møtes Bråthen og skiforbundet til et drøftelsesmøte. Bråthen har i tillegg stevnet skiforbundet for retten fordi han mener han har krav på fast jobb som sportssjef for skihopperne.

(©NTB)