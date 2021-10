NHLs nykomling sesongåpnet med tap – NHL-mesterne knust på åpningsdagen

ntbsport

Seattle hadde ikke hatt et lag i NHL siden Seattle Metropolitans spilte i 1924 og nystartede Kraken fikk en tøff oppgave i serieåpningen i NHL, borte mot Golden Knights.

Hjemmelaget fra Las Vegas ble NHL-lag så sent som i 2017 og har nådd sluttspillet alle fire sesongene siden oppstarten. Forrige sesong endte det med tap i semifinalen i Stanley Cup.

I sesongåpningen mot Kraken gikk Golden Knights seirende ut til slutt. Hjemmelaget ledet 3-0 midtveis i 2. periode, da Ryan Donato fikk æren av å sette Krakens første NHL-mål.

Kraken kjempet seg tilbake i kampen og utlignet til 3-3 med tolv minutter igjen å spille, men Chandler Stephenson ordnet seier for Golden Knights da han scoret like etter.

Dermed må Kraken vente på sin første NHL-seier.

Braktap for NHL-mesterne

Tidligere på dagen gikk startskuddet på sesongen da regjerende mester Tampa Bay Lightning tok imot Pittsburgh Penguins.

Penguins måtte klare seg uten superstjernen Sidney Crosby, men vant likevel overraskende med hele 6-2, mot laget som løftet Stanley Cup-trofeet i juli.

Etter en målløs åpningsperiode gikk Penguins opp til 2-0 i 2. periode. Etter at Dominik Simon ga Penguins en 3-0 ledelse med under halvparten av 3. periode igjen, var seieren aldri truet.

I løpet av kampens seks siste minutter ble det uansett en målfest med fem scoringer. Lightning kom aldri nærmere enn 2-4 med drøyt 3 minutter igjen å spille.

NHLs 32. lag

Selv om Seattle er den 18. største byen i USA, med over 700.000 innbyggere, gikk det nesten 100 år før byen fikk et nytt NHL-lag etter at Seattle Metropolitans ble lagt ned i 1924.

I desember 2018 ble det klart at storbyen igjen ville få et lag i NHL. I juli 2020 ble det bestemt at laget ville bli hetende Kraken, som er et sjøuhyre fra norsk folketro.

I sommer fikk laget velge en spiller hver fra alle lagene i NHL, bortsett fra Golden Knights. Kraken fikk også 2.-valget i sommerens draft og brukte det på senter Matthew Beniers.

Laget skal spille hjemmekampene sine i samme arena som ble brukt av det tidligere NBA-laget Seattle SuperSonics fram til 2008. NBA-laget ble kontroversielt flyttet fra Seattle til Oklahoma i 2008, blant annet på grunn av den dårlige forfatningen på hjemmebanen i Seattle.

Arenaen har nå blitt renovert og er klar til bruk når Kraken skal spille første hjemmekamp 23. oktober mot Vancouver Canucks.

