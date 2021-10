NFL-trener trekker seg etter påstander om upassende språkbruk

ntbsport

– Jeg har trukket meg som hovedtrener for Las Vegas Raiders. Jeg elsker Raiders og vil ikke ta oppmerksomheten vekk fra dem. Takk til alle spillerne, trenerne og fansen. Jeg beklager. Det var ikke meningen å såre noen, uttaler Gruden via klubbens Twitter-konto.

Avgjørelsen kommer etter at Gruden ble konfrontert av New York Times med rasistisk språk han hadde brukt i eposter. Treneren hevdet at det ikke var «et snev av rasisme» i ham. Han skal også over lengre tid ha brukt homofobt og kvinnefiendtlig språk.

Rich Bisaccia overtar som midlertidig hovedtrener umiddelbart, opplyser klubben.

