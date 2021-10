ntbsport

Det ble et tett og jevnt oppgjør. Jørgensen fikk ett poeng for sin offensiv og ett poeng for at motstanderen ikke fikk medhold i en protest. Han ledet 3-0 etter at Munuz fikk sin annen passivitetsadvarsel og måtte ned i parterre.

Da nordmannen selv måtte ned i parterre, klarte han å forsvare seg godt slik at Munoz bare fikk ett poeng. Det ble en stillingskrig resten av kampen, som ebbet ut med norsk seier 3-1.

I åtteldelsfinalen venter armeneren Malkhas Amoyan.

