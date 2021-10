ntbsport

Zuccarello noterte seg for to målgivende pasninger i seieren som aldri var truet. Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov og Jonas Brodin scoret målene for Wild.

Alex Newhook scoret målet for Colorado Avalanche.

Sist uke hadde Zuccarello tre målgivende pasninger da de samme lagene spilte mot hverandre. Da med 4-6-tap for Wild.

Tre treningskamper gjenstår for Wild før NHL starter opp med kamper mot Anaheim Ducks og Los Angeles Kings 16. og 17. oktober.

