Telegraph: Liverpool fikk nei til å utsette kamp med sju timer

Det melder The Telegraph. Liverpool ba forrige måned om å få utsatt bortekampen mot Watford fra klokken 13.30 norsk tid til 20.45 samme dag. Håpet var at det ville bedre lagets sjanser til å få midtbanespiller Fabinho og stjernekeeper Alisson Becker klare til oppgjøret etter landslagsoppdrag for Brasil.

Det er et ønske Watford ikke vil hjelpe Liverpool med å få innfridd. Klubben mener det ikke vil være riktig overfor supporterne å gjøre endringer på kort varsel, skriver The Telegraph.

Liverpool skal ha argumentert for at det svekker Premier Leagues anseelse om spillere må stå over seriekamper fordi de ikke rekker å komme tilbake til England i tide.

Brasil spiller mot Uruguay i den søramerikanske VM-kvalifiseringen så sent som natt til fredag 15. oktober. Det skjer bare 35 timer før avspark mellom Watford og Liverpool på Vicarage Road.

