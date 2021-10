Strandberg med avslappet forhold til Perry-bok

ntbsport

Den ble lansert tirsdag, og den tidligere landslagssjefen Lars Lagerbäck har også bidratt. Der snakker de blant annet om Alexander Sørloth-saken fra i fjor. Tidspunktet preller av Stefan Strandberg.

– De skal sikkert selge bøker. Jeg er ferdig med den saken for lengst, sa Strandberg på en pressekonferanse tirsdag.

Det ble hett mellom Sørloth, Hansen og Lagerbäck på et spillermøte i oktober i fjor og endte en stor mediesak.

Partene kom til en løsning først to og en halv uke senere.

«La meg først si at Alexanders oppførsel ikke hører hjemme på et profesjonelt nivå. Etter at jeg startet som fotballtrener i 1977, og fra 1990 i internasjonal fotball, har jeg aldri opplevd en slik oppførsel fra en spiller. Dette var ikke engang i nærheten!», skriver Lagerbäck i boken.

Han tar også selvkritikk på at han ikke brøt inn i situasjonen tidligere.

I desember i fjor ble Ståle Solbakken ansatt som landslagssjef. Han vil ikke bruke energi og tid på Perry-boka med det første.

– Jeg hadde ikke hørt om boka før Strandberg nevnte det (før pressekonferansen) i gangen her. Hva skal jeg si om dette? Det er nok ikke en bok jeg skal lese på denne samlingen, sa Solbakken.

Norge møter Tyrkia fredag og Montenegro mandag.

