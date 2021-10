ntbsport

Solheim gikk raskt på et på et fall og motstandere fikk seks poeng på tavla før det var gått halvminuttet av kampen. En ny fire poenger og en to poenger til Solheim på en kontring kom kort etter

Med 3.41 minutter igjen av kampen hadde motstanderen fått ytterligere fire poeng og kampen ble stoppet.

