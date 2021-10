Hegerberg tok til tårene etter første kamp på 625 dager

ntbsport

Det etterlengtede comebacket kom da Hegerberg i det 78. minutt entret kunstgresset i Göteborg. En ventetid på 625 dager var endelig over for sunndalingen.

Så lenge har skadetrøbbel holdt henne ute siden forrige kamp. Marerittet startet da Hegerberg ødela et korsbånd i kneet. Siden har 26-åringen hatt flere tilbakefall, deriblant en stressfraktur i skinnbeinet.

Etter tre operasjoner var hun tilbake i trening for et par uker siden. Før tirsdagens kamp satte Hegerberg ord på tiden som har vært og den som kommer.

– Jeg har savnet fotballen, fansen og lagkameratene. Jeg vil aldri ta fotball for gitt igjen. Nå er jeg «pumped», sitrer av spenning og klar for å gi det beste av meg selv, sa hun i et intervju med PA.

Rørt

På tribunen i Sverige satt mor, far og søster Andrine. Etter kampen kom tårene for Hegerberg.

– Jeg er så stolt og glad på hennes vegne. Ada har hatt det veldig tøft med å være ute i 20 måneder. Det er stort å endelige se henne på banen igjen. Det er nok også følelsesmessig for henne å få de første minuttene foran familien, sa Hegerbergs tidligere lagvenninne Lotta Schelin til Expressen.

Lyon-trener Sonia Bompastor tegnet et lignende bilde på pressekonferansen.

– Mentalt har hun hatt noen tøffe stunder, så vi er bare glade på vegne av henne og hele laget. Jeg tror det var stort for henne å komme inn i dag. Det var emosjonelt, sa Bompastor til NRK.

Da Ballon d'Or ble delt ut første gang til en kvinne i 2018, gikk prisen som verdens beste spiller til Ada Hegerberg. Hun har scoret 220 mål på 183 kamper for Lyon.

Allerede i 2016 ble hun kåret til årets spiller av Det europeiske fotballforbundet (Uefa). BBC ga henne samme anerkjennelse året etter.

Utklassing

Lyon vant mesterligaen fem år på rad, men sist sesong ble rekken brutt. Det franske storlaget greide heller ikke å vinne sin hjemlige liga.

Tirsdag scoret Melvine Malard det første av Lyons mål mot Häcken. Det kom etter ti minutters spill. Gjestene dominerte stort, men doblet først ledelsen ved Catarina Macario kort tid etter hvilen.

Få minutter senere sto det 0-3 på lystavla. Stine Larsen var uheldig og stanget ballen i eget nett. Oppgjøret var en del av åpningsrunden i Champions Leagues gruppespill.

(©NTB)