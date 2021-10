Bråthen kalt inn til drøftelsesmøte: – Et spor man hadde håpet å unngå

ntbsport

Bråthens advokat Marit Håvemoen bekreftet tirsdag ettermiddag overfor NTB at hennes klient har mottatt innkallelsen. Hun mener det viser at skiforbundet vurderer å si opp hoppernes mangeårige sportssjef.

«Han er ikke gjort kjent med hvilket grunnlag NSF eventuelt bygger en oppsigelse på. Etter det Bråthen kjenner til, foreligger det ikke noen nye forhold som kan gi grunnlag for en oppsigelse av ham», skriver Håvemoen i en tekstmelding.

Kort tid senere sendte skiforbundet ut en pressemelding. Der står det at NSF «har forsøkt flere muligheter for å beholde Bråthen i en sportslig stilling uten å lykkes».

– Vi beklager selvsagt at Bråthen ikke har ønsket å bidra til en forhandlingsløsning med arbeidsgiver og at han takket nei til rollen som landslagssjef. Arbeidsgiver forholder seg til dette, og må da følge saken videre langs det spor man hadde håpet å unngå, sier skiforbundets advokat Nina G. Sandnes

Avventet

Det var VG som først omtalte det kommende drøftelsesmøtet. Ifølge avisen ønsker skiforbundet å avholde det i neste uke. Et drøftelsesmøte er obligatorisk i en oppsigelsesprosess.

– Skiforbundet kunne vurdert å igangsette en oppsigelsessak tidligere, men har avstått fra dette dels for å unngå belastningen en slik sak vil påføre Bråthen, og dels fordi arbeidsforholdet likevel vil opphøre når kontrakten hans går ut, sier Sandnes.

Bråthen har hatt jobben som hoppsjef i 17 år på midlertidige kontrakter. Forbundet mener han har en uakseptabel atferd og kommunikasjonsform. Nylig ble det kjent at NSF har åpnet for en oppsigelse av 52-åringen.

Toppledelsen i skiforbundet har vært i konflikt med Bråthen over tid. 17. august ble det kjent at forbundet vil avslutte sportssjefens kontrakt når den går ut i april neste år.

Kort tid senere varslet Bråthens leir at det var aktuelt å gå rettens vei for å bli fast ansatt i jobben han har hatt på midlertidige kontrakter siden 2004. Sist uke ble stevningen levert til tingretten.

Avslo kompromiss

Styret i skiforbundet satt mandag sist uke i lange samtaler med hoppkomiteen om et løsningsforslag på konflikten. Bråthen hadde godtatt kompromissforslaget fra komiteen, men skistyret endte med å avslå det.

Årsaken var at Bråthen stilte krav om å bestemme hvem som skal bli hans nye leder, forklarte Sandnes overfor NTB.

«Saken har skapt så store utfordringer for et samlet arbeidsmiljø, at NSF ikke ser annen løsning enn å innkalle til drøftelsesmøte. Skiforbundet har en plikt til å finne en løsning som ivaretar helheten i forbundet, samtidig som man har forsøkt å ta hensyn til hoppmiljøets ønske om å ha med Bråthen videre i en sportslig funksjon», står det i tirsdagens pressemelding fra NSF.

Før helgen valgte LO som hopplandslagets hovedsponsor midlertidig å stanse utbetalingene til Norges Skiforbund. De mener håndteringen av uenighetene med Bråthen er brudd på samarbeidsavtalen.

