OL håndball: Nyoperert O'Sullivan i troppen mot Danmark

ntbsport

Dette etter en skade han pådro seg mot Frankrike i gruppespillet.

Bakspilleren er med på den offisielle lagoppstillingen.

O'Sullivan måtte gjennom et mindre inngrep, og døren ble holdt åpen for at han kanskje kunne spille videre i turneringen tross en vond kasthånd. Den ble ikke lukket for Tyskland-proffen.

O'Sullivan er en av de store nøkkelspillerne for Norge, både i angrep og forsvar. Det er uklart hvor mye han er i stand til å spille mot danskene.

Vinner Norge kvartfinalen, venter semifinale mot Spania.

(©NTB)