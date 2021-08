Jon-Hermann Hegg til OL-finale i rifle helmatch – Henrik Larsen sviktet

ntbsport

Dermed er OL over for Larsen for denne gang. Poengsummen 1175 holdt ikke til finaleplass. Han ledet lenge, men skuffet på stående og endte på 9.-plass ett fattig poeng fra finaleplass. Åtter på de to siste av hans 120 skudd sendte ham ut av finalefeltet.

Jon-Hermann Hegg, med 1181 poeng, er på sin side klar for finale med sin 3.-plass. Han var to poeng bak kvalifiseringsvinner Sergej Kamenskij. Zhang Changhong fra Kina skjøt også 1183 poeng.

De norske kom godt ut allerede fra start og holdt det gående gjennom store deler av kvalifiseringen, før Larsen feilet helt mot slutten.

Larsen ledet

Begge de norske startet med gode serier på knestående, med Larsen som den sterkeste. Hegg leverte bra han også, der han samlet 395 poeng etter de fire knestående seriene. Det holdt til en foreløpig 3.-plass. Larsen leverte en poengsum på 398 og ledet.

På de liggende seriene fortsatte duoen med god skyting. Hegg leverte godt med 37 tiere på 40 skudd og fikk 397 poeng. Larsen skjøt derimot perfekt og skaffet seg et supert utgangspunkt med 400 poeng og full pott i den runden.

Sviktet

Før siste runde ledet Larsen etter strålende skyting, og det kunne se ut til at 23-åringen fra Fredrikstad skulle sikre finaleplass. Slik ble det derimot ikke.

Larsen startet siste runde bra med 98 poeng, men fulgte opp med 94, 96 og 89. Etter åtter på begge de to siste skuddene glapp finaleplassen.

Hviterussiske Jurij Sjtsjerbatevitsj og kroatiske Petar Gorsa havnet begge på 1176 poeng, og hadde blitt forbigått av Larsen om han hadde fått ett poeng til. Nordmannen hadde flere rene tiertreff enn hviterusseren, og ville dermed gått videre.

Finalen starter klokken 09.50. Jeanette Hegg Duestad kom på 4.-plass i samme øvelse tidligere i OL.

