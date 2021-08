Toppidrettssjefen om seilerbronsen: – Ante det var mye positivt på gang

ntbsport

– Jeg vil gjerne gratulere Herman med en flott prestasjon. Det har vært bra for hele seilermiljøet at den gikk inn. Han har vært høyest ranket av dem som seiler, og det er flott at han klart å holde nivået gjennom OL, sa Øvrebø på telefon til NTB.

Da var han på vei til håndballhallen for Norges kamp mot Frankrike etter å ha fulgt med på Viktor Hovlands sterke avslutningsdag på golfbanen. Norges første seilermedalje på 17 år smaker godt for toppidrettssjefen.

– Ja. Seilerne har, misforstår meg rett, vært litt i «dødvannet» på olympisk nivå, men de siste årene har de endret på hele satsingen og fått profesjonalisert virksomheten betydelig. Vi ante det var mye positivt på gang ved at flere av båtene har gjort det bra internasjonalt i en lengre periode, sa Øvrebø.

– Det er flott at en sånn satsing bærer frukter. Det er veldig positivt. Så har vi et godt samarbeid med seilermiljøet som vi virkelig setter pris på.

Den norske OL-leirens ambisjon om åtte medaljer fikk seg med det et løft etter flere 4.-plasser av norske utøvere og mye nesten. Det synes Øvrebø er bra, men han vil understreke:

– Spesielt 4.-plassene til Jeanette (Hegg Duestad, skytter) er flotte prestasjoner med tanke på hvor hun har vært rangert. Når utøvere «perser» i OL, er det en virkelig flott innsats. Vi tar med oss 4.-plasser, spesielt når utøverne er unge og vil fortsette å satse, sa han.

(©NTB)