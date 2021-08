Svømming: McKeon med gulltrippel i OL – endelig medalje for Sjöström

ntbsport

McKeon klokket inn til 23,81. Med det slo hun sin ferske OL-rekord på 24,00 fra semifinalen dagen før.

Gullet er 27-åringens tredje i Tokyo-lekene. Nylig ble hun mester på 100 meter fri og 4 x 100 meter, og hun har også plukket med seg tre bronsemedaljer.

Etter noen misbrukte muligheter kunne Sjöström juble for sølv på siste individuelle forsøk. Svensken var i mål på 24,07. Bronsen gikk til danske Pernille Blume.

Sjöströms medalje kom et halvt år etter at hun pådro seg en skade i albuen. Formen har vært et spørsmålstegn, men søndag viste 27-åringen at hun hadde toppnivået inne. Tidligere i lekene ble hun nummer sju på 100 meter butterfly og femmer på 100 meter fri.

Det var første gang at Sjöström svømte en OL-finale på 50 meter fri. I både 2012 og 2016 røk hun ut i semifinalen. Svensken er verdensrekordholder på distansen med tiden 23,67.

