Suverene Zverev vant OL-tennisen

ntbsport

Dermed ble det tysk jubel i en finale der Zverev var favoritt etter å ha beseiret verdensener Novak Djokovic i semifinalen.

Søndag var han best fra start, og han tapte ikke et eneste game i egen serve. Khatsjanov ble brutt både tredje og niende game, slik at førstesettet endte 6-3.

I det andre settet var tyskeren enda mer suveren. De første fem gamene gikk Zverevs vei, og den russiske motstanderen fikk bare ett trøstegame før finalen var over.

OL-tittelen er 24-åringen Zverevs største triumf i karrieren. Han har tidligere vunnet ATP-tourfinalen én gang (2018), men har aldri gått til topps i en Grand Slam-turnering.

(©NTB)