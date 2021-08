McKeon skrev OL-historie – medalje til Sjöström et halvt år etter tøff skade

ntbsport

McKeon klokket inn til 23,81. Med det slo hun sin ferske OL-rekord på 24,00 fra semifinalen dagen før.

Gullet var 27-åringens tredje i Tokyo, og under en time senere økte hun antallet til fire da hun hjalp Australia til finaleseier på 4 x 100 meter medley. Nylig ble McKeon mester på 100 meter fri og 4 x 100 meter fri.

Hun har også plukket med seg tre bronse fra lekene. Ingen kvinnelige svømmere har tidligere klart å ta hele sju medaljer i ett og samme OL, og McKeon ble første australske idrettsutøver med tosifret antall OL-medaljer i karrieren..

Etter noen misbrukte muligheter kunne Sjöström juble for sølv på siste individuelle forsøk. Svensken var i mål på 24,07. Bronsen gikk til danske Pernille Blume (24,21).

– Dette er nok en av de største prestasjonene jeg har gjort i min svømmekarriere, sa Sjöström etter å lagt til en fjerde OL-medalje på merittlista.

Usikker på seg selv

Den kom et halvt år etter at hun pådro seg et brudd i albuen. Formen har vært et spørsmålstegn, men søndag viste 27-åringen at hun hadde toppnivået inne. Tidligere i lekene ble hun nummer sju på 100 meter butterfly og femmer på 100 meter fri.

– Jeg har vært med på mange gullmedaljer og verdensrekorder, men denne reisen … Jeg trodde ikke på meg selv hele tiden, men det var mange andre langs veien som gjorde det, sa Sjöström.

Det var første gang at hun svømte en OL-finale på 50 meter fri. I både 2012 og 2016 røk hun ut i semifinalen. Svensken er verdensrekordholder på distansen med tiden 23,67.

Fem gull for Dressel

Mennenes finale ble vunnet av Caeleb Dressel. Amerikaneren tok sitt fjerde gull i Tokyo ved å sette olympisk rekord på 21,07. De øvrige medaljene gikk til franske Florent Manaudou (21,55) og brasilianske Bruno Fratus (21,57).

Kort tid etter kom Dressels femte OL-gull. Han var med å ta USA til seier og verdensrekord på 4 x 100 meter medley. Bare fire svømmere har tidligere greid å ta så mange gull i samme OL. Det amerikanske laget klokket til 3.26,78 og vant foran Storbritannia og Italia.

Dressel hadde ambisjon om å hente seks gull i Tokyo, men en strategisk tabbe av lagledelsen i lørdagens blandede stafett sendte USA utenfor pallen i den øvelsen.

Også på mennenes 1500 meter fri ble det amerikansk gulljubel avslutningsdagen i OL-bassenget. Robert Finke fulgte opp triumfen på 800 meter og fosset inn til 14.39,65. Han avgjorde en jevn finale med en mektig avslutning.

Ukraina-profilen Mikhailo Romantsjuk på sølvplass ble slått med 1,01 sekunder, mens tyske Florian Wellbrock tok bronsen.

Australia vant kvinnegullet på 4 x 100 meter medley foran USA og Canada. McKeon svømte tredje etappe og sto for bragden sammen med Kaylee McKeown, Chelsea Hodges og Cate Campbell. De svømte inn til OL-rekord på 3.51,60.

(©NTB)