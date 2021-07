Skyting: Jeanette Hegg Duestad til OL-finale i helmatch med et nødskrik

ntbsport

Duestad greide 1171 poeng i øvelsen der det fra 50 meters hold skytes 40 skudd i tre posisjoner: Knestående, liggende og stående. Hun oppnådde serien 392-394-385. Det så lenge ut til ikke å holde, men avslutningen av den 2.45 timer lange kvalifiseringen ble nervepirrende for Duestad som akkurat kloret seg fast til en finaleplass.

Russiske Julia Zykova vant kvalifiseringen med 1182 poeng.

22-åringen er regnet for å være Norges sterkeste OL-kort i skyting. Forrige uke var hun kun 0,6 poeng fra en overraskende bronse i luftrifle. Helmatch skal passe Duestad enda bedre, og hun skuffet ikke i finalejakten.

Hårfint

Duestad endte blant de åtte beste fordi kinesiske Shi Mengyao fikk et par niere helt på slutten av sin siste serie, etter at den norske utøveren hadde skutt ferdig. Også Shi endte på 1171 poeng, men hun ble rangert bak Duestad.

Jenny Stene fikk ikke skytingen til å sitte fullt så godt som lagvenninnen. Hun stoppet på 1168 poeng og ble nummer 12 i kvalifiseringen. Feltet var på 37 skyttere, og kun de åtte beste gikk videre til finalen.

Medaljekampen starter klokken 09.00. Der skal det skytes tre ganger 15 skudd i tre stillinger i samme rekkefølge. Etter ti skudd stående elimineres de to første. Deretter forsvinner en og en skytter fram til de to beste står igjen.

Form

Stene er innehaver av verdensrekorden i helmatchkvalifisering. For to år siden greide hun 1185 poeng i et verdenscupstevne i München. I mars skjøt Duestad 1194 poeng av 1200 mulige i en uoffisiell konkurranse.

Duestads form har vært formidabel i Tokyo. Før lørdagens helmatch sto hun med kun tiertreff på sine 110 skudd.

Harald Stenvaag tok bronse i helmatch i 2000-lekene i Sydney. Det er den siste norske OL-medaljen i rifleskyting.

